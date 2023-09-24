Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! İşte Erdoğan'ın Nahçıvan programı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Nahçıvan’a gidiyor. İki lider Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! İşte Erdoğan'ın Nahçıvan programı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'da olacak.

İliteşim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ele alınacak. Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyarette Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yapmaları öngörülüyor.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # nahçıvan # Azerbaycan # İlham Aliyev
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