Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! İşte Erdoğan'ın Nahçıvan programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın günübirlik çalışma ziyareti için Nahçıvan'da olacak.

İliteşim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ele alınacak. Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Ziyarette Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yapmaları öngörülüyor.