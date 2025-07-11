Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasına dair açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle atılan yeni adımı değerlendirdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasına dair açıklama yaptı
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımı değerlendirdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.”

Özgür Özel'den PKK'nın silah bırakmasına dair açıklama geldiÖzgür Özel'den PKK'nın silah bırakmasına dair açıklama geldiGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile "Terörsüz Türkiye" sürecini görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile "Terörsüz Türkiye" sürecini görüştüGündem
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıLeman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıGündem
cumhurbaşkanı erdoğan pkk ırak
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek süreci değerlendirdi
Terör bitti, Türk Milleti yeni yüzyılın mimarı olacak
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
LGS sonuçları açıklandı!
Siber suç çetesine 22 milyonluk darbe!
MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA KARAR ÇIKTI
EV HAPSİNDEN SONRA GÖREVİNE DE SON VERİLDİ
MSB'DEN 12 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU METAN GAZI OLAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
117 FETÖ hükümlüsü daha akladı: Türkiye tazminat ödeyecek
21 İLDE DEV OPERASYON!
Çok Okunanlar
Aylık getirisi duyanı şaşırttı! Aylık getirisi duyanı şaşırttı!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Kene ısırdıysa sakın bu 3 şeyi yapma! Kene ısırdıysa sakın bu 3 şeyi yapma!
BİM'de android tablet sürprizi BİM'de android tablet sürprizi
A101’de 11-17 Temmuz fırsatları başladı! A101’de 11-17 Temmuz fırsatları başladı!