Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasına dair açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle atılan yeni adımı değerlendirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımı değerlendirdi.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.”