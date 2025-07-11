Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasına dair açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımı değerlendirdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.”