Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Leman yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Marsilya’dan gelen uçaktan iner inmez İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Aynı soruşturmada daha önce dört Leman çalışanı tutuklanmıştı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Leman Dergisi'nin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
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Leman yazı işleri müdürü Aslan Özdemir havalimanında gözaltına alındı

Mizah dergisi Leman’a yönelik açılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leman dergisinde yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılan "dini değerleri aşağılama" soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde çizer Doğan Pehlevan, mali müdür Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar tutuklanmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Aslan Özdemir ise Türk Hava Yolları'nın Marsilya-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla kente geldiği sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Özdemir’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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