Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! PSG ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, PSG forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun transferinde mutlu sona yaklaştı. Fransız kulübüyle anlaşma sağlandı, imzalar an meselesi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Fenerbahçe Marco Asensio transferinde sona geldi! PSG ile anlaşma sağlandı
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Transfer sezonuna hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Jhon Duran’ın ardından büyük bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain forması giyen İspanyol orta saha Marco Asensio’nun transferinde anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile PSG arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Asensio’nun transferi için tüm detaylar netleştiği iddia ediliyor. Kulüp yönetimi, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılmasını bekliyor.

MARCO ASENSIO KİMDİR?

Futbol hayatına Mallorca’da başlayan Marco Asensio, ardından Espanyol ve Real Madrid gibi dev takımların formasını giydi. 2023’te PSG’ye transfer olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa’da kiralık olarak geçirdi.

Kariyerinde bugüne kadar 447 maça çıkan Asensio, 87 gol ve 68 asistle dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin kısa süre içinde transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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