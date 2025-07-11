Doğu Perinçek PKK’nın silah bırakma anlarını değerlendirdi:

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Süleymaniye’de silah bıraktı. Gelişmenin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınına katılarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Doğu Perinçek PKK’nın silah bırakma anlarını değerlendirdi:
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PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı. Süreç, çok sayıda yerli ve yabancı gözlemcinin gözetiminde gerçekleşti.

Silah bırakma töreninin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi. Perinçek, sürecin önemine ve uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Perinçek’in açıklamalarından öne çıkan bölüm şu şekilde:

"Yeni bir sürecin başındayız. PKK'nın silah bırakma sürecinin başarılı bir şekilde devam edeceğini görüyoruz. Burada hedefi doğru belirlemek, stratejik hedefler oluşturmak oldukça önemli. Kalıcı ve kesin çözüm, devletle ve milletle bütünleşmektir. Elbetteki bu süreçte de sorunlar olacaktır. Bu süreç sorunsuz bir süreç değildir. Çünkü, bu sürecin düşmanları var. PKK'nın silah bırakmasını istemeyen ABD ve İsrail var. ABD ve İsrail bu süreçte gelir, bu sürecin yanındaymış gibi görünür ama alttan alta kışkırtma yapar. Ancak, bu kışkırtmalarında üstesinden gelinecektir."

''PKK'nın silah bırakması sadece bir adım değil, çok önemli bir adımdır. Fakat dikkatli olunmalıdır. Bırakılan silahlar ABD ve İsrail tarafından yeniden verilebilir. O kadar nedenle hedef, Türkiye Cumhuriyeti devletinde ve millettinde bütünleşmektir. Bu süreçte hükümetinde önemli görev ve sorumlulukları var. Hükümetinde bu süreci Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinde bütünleşme stratejisi etrafında yönetmesi gerekir.''

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