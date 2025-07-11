İBB operasyonu büyüyor! Kritik isimlerin şoförleri adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen isimler arasında,

– İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in şoförü Hüseyin Yurttaş,

– İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca,

– İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk,

– Mustafa Bostancı,

– Muhasebeci Zafer Çimen,

– İş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner,

– Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ve Ümit Polat bulunuyor.

Şüpheliler, 9 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Soruşturma, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda isim hakkında “suç örgütü yöneticiliği, örgüt üyeliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla yürütülüyor.