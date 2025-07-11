ABD’de yeni kriz: Silah sevkiyatı durdu, suçlama yağdı

Demokrat Senatör Chuck Schumer, Ukrayna’ya silah sevkiyatının durdurulmasında rol oynadığı öne sürülen Savunma Bakanı Pete Hegseth için “utanç kaynağı” ifadesini kullandı. Schumer, Başkan Donald Trump’a çağrı yaparak Hegseth’i görevden almasını istedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
ABD’de yeni kriz: Silah sevkiyatı durdu, suçlama yağdı
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ABD'de Ukrayna'ya silah yardımı üzerinden yeni bir siyasi gerilim yaşanıyor. Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Ukrayna’ya yapılacak silah sevkiyatını Beyaz Saray’a danışmadan durdurduğu iddialarına sert tepki gösterdi.

Schumer, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, CNN’in konuyla ilgili haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bakan Hegseth hâlâ bir utanç kaynağı ve bir yük olmaya devam ediyor. Trump onu görevden almalı ve yerine yeni bir Savunma Bakanı atamalı.”

Hegseth’in Beyaz Saray’a bilgi vermeden Ukrayna'ya yapılacak bazı sevkiyatları durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada Pentagon’un dış askeri yardımlarla ilgili bir inceleme başlattığını ve “ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla” bazı mühimmat sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Buna karşılık Başkan Donald Trump, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada Ukrayna’ya daha fazla silah gönderileceğini belirterek, “Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeleri gerekiyor. Çok ağır saldırı altındalar.” ifadelerini kullanmıştı.

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