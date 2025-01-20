Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Fico’nun tören alanındaki yerlerini almasıyla başladı. Ardından, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Slovakya’nın milli marşları çalındı.

Başbakan Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Törenin devamında, iki lider heyetlerini birbirine takdim etti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin merdivenlerinde, Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde basına poz verdi.