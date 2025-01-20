Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi bir törenle karşıladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'yu resmi törenle karşıladı
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Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Fico’nun tören alanındaki yerlerini almasıyla başladı. Ardından, 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Slovakya’nın milli marşları çalındı.

Başbakan Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı. Törenin devamında, iki lider heyetlerini birbirine takdim etti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin merdivenlerinde, Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde basına poz verdi.

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