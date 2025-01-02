Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla Regaip Kandili'ni kutladı

Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'e gelerek burada halkın ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti ve onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kandil simidi ikramında bulundu.

Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.