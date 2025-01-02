Ünlüler MESAM'ı seçti

Son 5 yılda topladığı telif gelirini 10 katına çıkaran Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), ünlü isimlerin gözdesi oldu. Sinan Akçıl, Mabel Matiz, Cem Adrian, Mahsun Kırmızıgül, Serdar Ortaç, Ersay Üner, Gökhan Türkmen ve Yusuf Güney gibi isimlerin de olduğu çok sayıda popüler isim, MSG'den istifa ederek MESAM'a geçti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), son 5 yılda topladığı telif gelirini ücretini 10 katına çıkardı. 2021 Temmuz ayında MESAM yönetimine gelen Başkan Recep Ergül, telif toplamak konusunda dünyanın sonuncu bir kaç ülkesinden biri olan Türkiye’yi üst sıralara çıkardı. Meslek birliklerinin çatı kuruluşu CISAC'ın 2023 verilerine göre MESAM onlarca basamak atlayarak 39. sıraya çıktı.

700 MİLYON TL TELİF DAĞITILDI

MESAM’da 2020’de 85 milyon telif ödemesi yapılırken bu rakam 2024’te 700 milyon TL’ye ulaştı. MESAM aralık ayı döneminde de üyelerine 205 milyon TL telif geliri dağıttı. Recep ERGÜL, MESAM’ın bir kaç yıl içinde CİCAC sıralamasında ilk 20 içinde olmayı hedeflediklerini söyledi.

MESAM'A ÜNLÜLER AKINI

MESAM'ın telif toplamadaki başarısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı ortak çalışmalar, dijital müzik platformlarıyla anlaşmaları dikkate alan birçok ünlü isim 2024’te üyeliklerini farklı müzik birliklerinden MESAM’a taşıdı. Sinan Akçıl, Mabel Matiz, Cem Adrian, Mahsun Kırmızıgül, Serdar Ortaç, Ersay Üner, Gökhan Türkmen ve Yusuf Güney gibi isimlerin de olduğu çok sayıda popüler isim, MSG 'den istifa ederek MESAM 'a geçti.