Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum"

Erdoğan, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını sert sözlerle eleştirirken, CHP’nin Meclis’in yeni yasama yılı açılışına katılmamasını da “kantin solculuğu” sözleriyle hedef aldı.

"SUMUD FİLOSU’NA YÖNELİK HAYDUTLUĞU LANETLİYORUM"

Erdoğan, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

“Bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Türkiye tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı, devlet ve millet olarak önceliğin “Gazze’de akan kanın durması ve insani yardımların mazlumlara ulaştırılması” olduğunu vurguladı.

"AK PARTİ'YE ŞAŞI BAKANLARDA DEĞİŞİM EMARESİ YOK"

Partisinin 24’üncü yılına dikkat çeken Erdoğan, AK Parti’nin “dava ve kadro hareketi” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Partimizle ilgili ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. Attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı. Nifak girişimleri nifakla neticelendi. AK Parti'ye şaşı bakanlarda hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil, değerlerimizdir. Milletin emanetini omuzlayanlarda yorgunluk olmaz, rehavet hiç olmaz.”

"SAFLARIMIZI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Son dönemde AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına değinen Erdoğan, “Türkiye’de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. AK Partili belediye rantçı değil, halkçı belediye demektir. Saflarımızı genişletmeye devam edeceğiz, gece gündüz çalışacağız” dedi.

CHP’YE SERT TEPKİ: "KANTİN SOLCULUĞU HAVASINDAN ÇIKAMIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Meclis’in yeni yasama yılı açılışına katılmama kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ana muhalefet partisinin uyduruk bir bahane üreterek Meclis’i kırıp kaçması zihniyetlerini ortaya koymuştur. Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir cumhurbaşkanı olarak meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar, kantin solculuğu havasından çıkamıyorlar. Yapılan ayıp doğrudan Meclis'e ve millete karşıdır.”

"CHP'Lİ BELEDİYELER İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ"

Erdoğan, muhalefet belediyelerini de eleştirerek, “Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye, iflas bayrağını çekmeye başladı. Elinizi nereye atsanız yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Hizmet yok, eser yok, millet içecek su bulamıyor. Daha çöpleri toplayamıyorlar. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar” dedi.

"ULUSLARARASI PİYASADAN GAZ ALMAYI, GAZOZ ALMAK KADAR BASİT ZANNEDİYORLAR"

CHP’nin ekonomi anlayışını da eleştiren Erdoğan, “Uluslararası piyasalardan gaz almayı, bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukuru var. İnşallah bir an önce kendini toparlar, biraz siyaset öğrenir. CHP'li vatandaşlarımıza Allah sabır versin” diye konuştu.