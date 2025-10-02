AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: Sivas'ta deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, “Deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: Sivas'ta deprem!
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli listelerinde güncelleniyor. Deprem kuşağında yer alan ülkede her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor.

2 Ekim 2025 tarihinde saat 14.12’de Sivas’ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Meteoroloji’den Marmara için şiddetli yağış ve fırtına uyarısıMeteoroloji’den Marmara için şiddetli yağış ve fırtına uyarısıYurt
EMSC duyurdu: 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiEMSC duyurdu: 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiYurt
deprem Sivas
Günün Manşetleri
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar açıklandı
Radar yerleri aplikasyonla vatandaşa bildirilecek
İsrail gemileri küresel Sumud Filosu’nu sardı!
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat! Prof. Dr. Hasan Sözbilir uyardı: Ölü faylar dirildi, o illere dikkat!
Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi