AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: Sivas'ta deprem!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, “Deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli listelerinde güncelleniyor. Deprem kuşağında yer alan ülkede her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor.
2 Ekim 2025 tarihinde saat 14.12’de Sivas’ın Gölova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.