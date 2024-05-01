Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs kutlaması!

Tüm dünyada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.