Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs kutlaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs kutlaması!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Tüm dünyada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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