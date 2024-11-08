Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Atatürk'e saygıyla Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Bu kararla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak.

Büyük devrimci önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde tüm Türkiye'de anma etkinlikleri yapılacak. Başkentteki törenlerin ilk adresi Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir olacak. Devlet erkanı arslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıkacak.

Gün içinde çeşitli etkinliklere katılacak olan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki kabine toplantısına da başkanlık edecek.

2017'deki referandumun ardından 2018'de kaldırılan başbakanlık makamıyla birlikte kabine toplantıları Cumhurbaşkanlığı başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyordu.

Kabine toplantısını ilk kez Çankaya köşkünde toplayan Erdoğan, 2023 seçimleri sonrasında yeni kabineyi de Çankaya Köşkü'nde düzenlediği toplantı ile açıklamıştı.