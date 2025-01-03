Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı enflasyon beklentileriyle ilgili açıklama yaptı. 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuşan Erdoğan, "2025 yılında enflasyon oranımız orta vadeli programla ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecektir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait enflasyon verilerinin uyguladıkları politikaların doğruluğunu teyit ettiğini belirterek, "Enflasyon aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e gerilemiştir. Yıllık enflasyon 2023 sonuna göre 20 puan, 2024 mayıs ayındaki zirve seviyesine göre 31 puan düşmüştür. 2025 yılında da enflasyon oranımız orta vadeli programla ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecektir. Bu umut verici gelişmelerin arkası inşallah gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların hükümete, politikalara, ekonomi programına ve tüm bunlarla birlikte Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline güvendiğini vurguladı.

Bu konuda ihracatçıların desteğinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gerek ihracatımızı hedeflerimizle uyumlu bir şekilde artırmaya, gerekse enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşürmeye katkıda bulunmak için iş dünyamızın tüm paydaşlarından samimi destek bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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