Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: "LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
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Gençlere hitap eden Erdoğan, 40 yıllık terör oyunlarını bozmaya kararlı olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
“Türk, Kürt, Arap ayrımı yapmadan, 85 milyon vatandaşımızın kazandığı bir Türkiye ve bölge iklimini tesis edeceğiz. Bu belayı def edip, hep birlikte aydınlık yarınlarımızı inşa edeceğiz.”

Erdoğan, gençlerin her alanda özgürce kendilerini ifade edebildiği bir Türkiye’yi inşa ettiklerini belirtti. Eğitimde katsayı adaletsizliğini sona erdirdiklerini, kılık kıyafet üzerindeki baskıyı kaldırdıklarını ve gençlerin siyasete katılımını teşvik ettiklerini söyledi. Seçilme yaşını 18’e indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Gençlerimize her zaman güvendik, destek olduk. Bu ülkenin geleceğini onlarla birlikte şekillendiriyoruz," dedi.

"SAPKINLIKLARA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT sapkınlığı, alkol, sigara ve sanal kumar gibi zararlı alışkanlıklarla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Gençlere yönelik koruyucu tedbirlerin devreye alınacağını belirterek, “Bu belanın kökünü kazıyacağız,” diye konuştu.

"KOMŞU COĞRAFYADAKİ GENÇLERE SELAM OLSUN"

Filistin, Gazze ve Suriye’deki gençlere selam gönderen Erdoğan, Türkiye’nin gönül coğrafyasındaki tüm gençlerin özgürlük mücadelesine destek verdiklerini ifade etti.

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