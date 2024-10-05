Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı bakanlıklara yeni atamalar! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı bakanlıklara yeni atamalar! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliğine Yalçın Gemici atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı bakanlıklara yeni atamalar! İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları - Resim : 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere müfettişler Hüseyin Gökçe, Emrah Yıldırım, Ulaş Kırlı, Çağrı Büyük, Nesimi Üstün, Baybars Yemliha, Ferhat Mişe, Yağmur Venüs Toprak Öztürk ve Onur Bayrak'ın atanması uygun bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı ve bu göreve Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk getirildi. Ayrıca Dinç, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınırken bu nedenle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Arslantürk atandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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