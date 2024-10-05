Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.