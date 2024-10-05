Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar! İşte göreve getirilen isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar! İşte göreve getirilen isimler
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan Resmi Gazete atama dışişleri bakanlığı
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden şüpheliler tutuklandı
"TEKNOFEST bir teknoloji devrimidir"
İran'dan İsrail'e gözdağı
Fatih'te vahşet yaşandı
Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
'Hedef Haşim Seyfettin'
Fenerbahçe, Twente deplasmanından puanla döndü
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar
Rusya'dan ABD'ye uyarı Rusya'dan ABD'ye uyarı
As Plastik işvereni suçüstü yakalandı As Plastik işvereni suçüstü yakalandı
Çorum'da feci trafik kazası Çorum'da feci trafik kazası