Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BOTAŞ'a atama! BOTAŞ'ın yeni genel müdürü Abdulvahit Fidan oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Abdulvahit Fidan atandı. Söz konusu atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeni atama gerçekleştirildi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüten Abdulvahit Fidan, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına asaleten atandı.
ABDULVAHİT FİDAN KİMDİR? BOTAŞ GENEL MÜDÜRÜ KİM?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Abdulvahit Fidan, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi alanında tamamladı.
Abdulvahit Fidan'ın Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Uluslararası İlişkiler konusunda da uzmanlığı bulunuyor.
İngilizce bilen Abdulvahit Fidan, BOTAŞ bünyesinde mühendis, müdür, daire başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı