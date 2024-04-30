Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

BAYRAM HAVASINA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

"Son günlerde muhalefet ve bazı marjinal yapılar Taksim tartışmalarıyla 1 Mayıs'ın bayram havasına gölge düşürmeye çalışıyor"

İYİ NİYETLİ DEĞİL

"(1 Mayıs) 55 ilimizdeki 103 etkinliğe izin verilmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda miting düzenleme ısrarının iyi niyetli olmadığı açıktır"

Gün aşırı yaptıkları çağrılarla 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır"

"Sendikalarımızı ve siyasi partilerimizi 1 Mayıs atmosferine zarar verecek adımlardan uzak durmaya davet ediyorum"

"(İstanbul Gayrettepe'deki yangın) İhmallerin adresi muhalefete ve muhalefet belediyelerine çıkınca sözde emekçi örgütlerinin hepsi birden lal oldu"

Ayrıntılar geliyor...