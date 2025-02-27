Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Costa'ya tebrik ve AB mesajı

📌 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede şu konular ele alındı:

Türkiye-AB ilişkileri

Bölgesel ve küresel gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antonio Costa’yı yeni görevi nedeniyle tebrik etti ve Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının her iki tarafın ortak menfaatine olduğunu vurguladı. Ayrıca, Brüksel’den ilişkileri ilerletecek somut adımlar beklendiğini ifade etti.

📌 Erdoğan’ın görüşmede öne çıkan mesajları:

Avrupa’nın güvenliği konusunda Türkiye’nin de içinde yer aldığı bir planlamanın tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu ve Türkiye’nin başından beri barış için çaba gösterdiğini söyledi.

Suriye’nin yeniden imarı için AB’nin sağladığı yaptırım muafiyetinin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.