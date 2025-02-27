Sağlık Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama!

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili rapor sunulduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, böyle bir raporun hiçbir şekilde bulunmadığını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sağlık Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama!
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📌 Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sağlık Bakanlığı’nın yenidoğan bebek ölümlerinin önlenemez olduğuna dair herhangi bir raporu asla bulunmamaktadır.”
Gündeme getirilen belgelerin, yenidoğan çetesiyle ilgili özel bir rapor olmadığı, 2009 yılından bu yana uygulanan Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu’nun rutin incelemelerinden biri olduğu ifade edildi.
Çete üyelerinin yaptığı gizleme ve yanıltıcı müdahaleler nedeniyle bebek ölümlerindeki ihmal, kusur veya kasıt bu kurul tarafından tespit edilememiştir. Bu nedenle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün adli soruşturma başlatma kararı yerinde olmuştur.
⚠️ Bakanlık, çetenin insanlık dışı faaliyetlerinin rutin incelemelerle tespit edilmesinin mümkün olmadığını, özel soruşturma usulleriyle ortaya çıkarıldığını vurguladı. Teknik ve fiziki takipler, olağan dışı denetimler, el koyma ve dijital materyal incelemeleri sonucunda çete faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtti.

📌 Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreçte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışması sayesinde çete faaliyetleri ortaya çıkarılmıştır. Yargılamaya esas teşkil eden Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu da tam olarak budur. Bunun dışında Bakanlık tarafından hazırlanmış başka bir rapor bulunmamaktadır.”
Kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeğe aykırı haberlerin, hem adli süreci manipüle etmeye hem de çete üyelerinin lehine algı oluşturmaya hizmet ettiği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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