Fenerbahçe farklı kazandı, çeyrek finalde!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-1’lik skorla mağlup ederek grubu lider tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
📌 Maçtan dakikalar:
3. dakika: Fenerbahçe’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top sağ çapraza açıldı. Talisca’nın vuruşu az farkla auta gitti.
9. dakika: Gaziantep FK’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Sorescu’nun şutu üstten auta çıktı.
16. dakika (0-1): Savunma arkasına sarkan En-Nesyri, ceza sahasında Talisca’yı topla buluşturdu. Brezilyalı yıldızın vuruşunda top ağlara gitti.
22. dakika (0-2): İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan yaptığı ortada En-Nesyri voleyle topu filelere gönderdi.
27. dakika (0-3): Sağ kanatta topu kazanan Fred, ceza yayındaki Talisca'ya pasını aktardı. Yıldız oyuncunun yerden sert şutunda top ağlarla buluştu.
75. dakika (1-3): Gaziantep FK’da Husic, skoru değiştiren golü kaydetti.
83. dakika (1-4): Filip Kostic, attığı golle skoru belirledi ve Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi.