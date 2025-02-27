Efkan Ala: “Biz sonuca bakarız, çağrının özü silah bırakmaktır”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ala, “Çağrının özü, silahların bırakılması ve terör örgütünün kendini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız” dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Efkan Ala: “Biz sonuca bakarız, çağrının özü silah bırakmaktır”
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Ala, “Çağrının özü, silahların bırakılması ve terör örgütünün kendini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız” dedi.

Terör örgütünün bu çağrıyı dikkate alarak silah bırakması ve kendini feshetmesi durumunda Türkiye’nin prangalarından kurtulacağını belirten Ala, “Önemli olan neticedir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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