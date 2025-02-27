Perinçek: "Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajını değerlendirdi. Perinçek, Öcalan’ın açıklamasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türk milletinin mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Perinçek: "Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
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Perinçek, Öcalan’ın mesajının iki ana başlıktan oluştuğunu söyledi. Birincisi, PKK’nın kendini feshetmesi gerektiği; ikincisi ise örgütün silah bırakması çağrısıydı. Öcalan’ın bu açıklamalarıyla PKK’nın sona erdiğini ilan ettiğini vurgulayan Perinçek, bu çağrıyı olumlu bulduğunu ifade etti

"PKK’NIN SİLAH BIRAKMASINI İSTEMEYEN GÜÇLER ABD VE İSRAİL’DİR"

Bu çağrının etkisiz kalmayacağını belirten Perinçek, ancak ABD ve İsrail’in bu gelişmeye nasıl tepki vereceğinin henüz net olmadığını dile getirdi. PKK’nın silah bırakmasını istemeyen güçlerin olduğuna dikkat çeken Perinçek, en büyük direncin PKK işbirlikçilerinden geleceğini söyledi.

"BU, TSK VE TÜRK MİLLETİNİN BAŞARISI"

Öcalan’ın çağrısının Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin mücadelesi sayesinde geldiğini vurgulayan Perinçek, bu mesajın PKK unsurlarına yönelik bir talimat niteliğinde olduğunu ve Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisinin devam ettiğini düşündüğünü belirtti.

Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısıTerörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısıGündem
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