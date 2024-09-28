Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Tüm planlarını 2028'e göre yaptıklarını belirten Erdoğan, "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada erken seçim tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İktidar ve ittifak olarak tüm planlarını 2028'e göre yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem lafügüzaftır, sahtedir, sanaldır. Sadece ve sadece ülkenin enerjisini tüketmeye dönük fuzuli hamlelerdir. Sizin de gelecek planlarınızı buna göre yapmanızda fayda olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması - Resim : 1

Türkiye'nin siyasi istikrarı, nitelikli insan kaynağı küresel değer zincirlerindeki yükselen konumu, coğrafi avantajları ve güçlü ekonomik altyapısıyla, uluslararası doğrudan yatırımların merkezi olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte şunu lütfen unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'miz 7 gün 24 saat sizlerin hizmetindedir. İlgili bakanlıklarımız da sizlere gereken desteği vermeye daima hazırdır. Türk ekonomisine güvenen, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapan herkesin yanında olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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