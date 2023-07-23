Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümüyle ilgili resmi twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı
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Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum."

# cumhurbaşkanı erdoğan # Erzurum Kongresi
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