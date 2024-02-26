Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde, gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin doğum gününü kutlayıp kutlamadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Devlet bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği biçimde olan henüz daha görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum günümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da Manisa'ya gidiyorum orada olacağız. Süreci de en güzel şekilde inşallah Mart'ın 31'ine kadar dayanışma içinde devam ettireceğiz."

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN CUMHUR İTTİFAKI İLE İLİŞKİLERİ

Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkartması ve ittifaktan ayrılıp ayrılmadığı sorulan Erdoğan, Yeniden Refah'ın bir çok yerde Cumhur İttifakı ile hareket etmediğini belirterek şunları söyledi.

"Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar ya da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar."

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılan liderlerin Rusya-Ukrayna olaylarını ve İsrail-Filistin çatışmalarını görüşeceğini aktardı. Erdoğan, "Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak liderler orada bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. Bunların üzerinde yine duracağız." dedi.

F-16 ALIM SÜRECİ

ABD'den alınacak F-16'ların sorulduğu Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: