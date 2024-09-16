Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."
Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024