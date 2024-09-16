Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

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