Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Gazze'nin ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, resmi hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."