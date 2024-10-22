Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümüne dair ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanının gündeminde ayrıca 'Yenidoğan Çetesi' de yer aldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anadolu ihtilaliyle iktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002'den beri aşkla koşan yorulmaz düsturu ile durmadan, dinlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aşkla koşturuyoruz. Milletin namusumuza emanet ettiği iradesini şanla, şerefle, ona zerre miskal leke bulaştırmadan taşımanın hasbi mücadelesini veriyoruz. Hamdolsun bugüne kadar milletimize mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Gün oldu milli iradeye kast eden darbecilere meydan okuduk. Gün oldu eli kanlı terör örgütlerine karşı canımızı ortaya koyduk. Gün oldu kendini ülkenin sahibi gören elitlerin karşısına dikildik. Gün oldu bürokratik oligarşi ile mücadele ettik. Gün oldu emperyalistlere ve taşeronlarına bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Vesayete, mafyaya, çetelere, terör örgütlerine, haksızlığa, hukuksuzluğa, statükonun bekçiliğine soyunan antidemokratik güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik.

"HADLERİNİ BİLDİRDİK"

15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara, namussuzca millete kurşun çıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilere meydanları dar ettik. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılıp halkla arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. Kendimiz bedel ödesek bile millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

"SONU ONURSUZ BİR ÖLÜM OLMUŞTUR"

Milletin çocuklarını hizmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen emrinde oldukları ağababalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, ifsat ettikleri körpe beyinlerin ve döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaktır. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi, ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız. Başta dava ve yol arkadaşımız Erol Olçok ve kıymetli evladı Abdullah Tayyip olmak üzere 15 Temmuz gecesi istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan bütün kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz olsun soğumuş, gazilerimiz biraz olsun teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı böylece görülmüştür.

"SAĞLIK ORDUMUZU KİMSE TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZ"

Son günlerde hepimizi derinden sarsan insan olan herkesin vicdanını kanatan bir çete operasyonu gündemde. Ülke gündemine yeni gelmiş olsa da soruşturmanın başlama tarihi 1 buçuk sene öncesine uzanıyor. Sorumluların üzerine kararlılıkla gidiliyor. Çete üyelerine operasyon yapılarak ele başları tutuklanıyor. 47 şüpheliden 22'si şu an cezaevinde. 12 masum sabinin hayatını kaybetmesine yol açan hangi sağlık kuruluşu varsa hepsiyle ilgili işlemler gecikmeksizin yapılıyor. Masum bebeklerin cenazesi ve ailelerin acısı üzerinden siyaset yapmak vicdan tutulmasından başka bir şey değildir. Sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz. Devletimiz ilk andan itibaren harekete geçip gereken her türlü adımı atmıştır. İşledikleri suçun hesabı en ağır biçimde hukuk önünde sorulacaktır. Ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim.