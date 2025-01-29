Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar: "Hesap sorulacak!"

Yangının haber alınmasıyla birlikte devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, “AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri hızla müdahalede bulundu. Bolu ve çevre illerden itfaiye araçları sevk edildi, yaklaşık 550 personel çalışmalara katıldı” dedi. Ayrıca, olayın ardından yapılan soruşturmalarda otelin yangın algılama sisteminin çalışmadığı, acil durum ekiplerinin bulunmadığı ve yangına karşı gerekli önlemlerin alınmadığının tespit edildiğini aktardı.

Faciaya ilişkin yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Erdoğan, “Başlangıçta 9 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle bu sayı 28’e yükseldi ve otel sahibi, işletme müdürü, çalışanlar ile bazı belediye yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi tutuklandı” ifadelerini kullandı.

"KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇAMAYACAK"

Erdoğan, Bolu Belediyesi’nin yangın güvenliğiyle ilgili hazırladığı raporun aralık ayında sümen altı edildiğini belirterek, “Belediye Başkanı bu skandalı ‘İtfaiye müdürü korkmuştur’ diyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. “Kim sorumluysa yargı önünde hesap verecek. Devletimizin pençesi, hukuku ihlal eden herkesin yakasında olacak” diye ekledi.

MUHALEFETE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının ardından muhalefetin tutumunu eleştirerek, “Ailelerin acısını göz ardı eden, siyasi rant peşinde koşan anlayışı kınıyoruz. Vicdanı olan hiç kimse, böyle bir felaketi istismar edemez” dedi. Daha önceki facialarda muhalefetin duyarsız kaldığını belirten Erdoğan, “Beşiktaş’ta 29 işçi öldü, İzmir’de 2 genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, İstanbul’da parkta bir çocuk çukura düştü ve öldü. Ancak muhalefet bu olaylarda sessiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Son olarak, TBMM’de konuyla ilgili bir Araştırma Komisyonu kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, “Benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız” dedi.