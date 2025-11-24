Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı komisyonu kararına ilk yorum: ''Sürecin önünü açar''

G20 Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki sıcak konu olan İmralı'ya gitme yönündeki komisyon kararıyla ilgili ilk kez kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı komisyonu kararına ilk yorum: ''Sürecin önünü açar''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı G20 zirvesinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğunda uçakta kendisini takip eden gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Gazetecilerin, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Komisyonun İmralı’ya gitme kararına ilişkin yönelttiği sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya dair ilk defa net bir yorum yaptı.

Komisyonun aldığı karara dair düşüncelerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararın mevcut siyasi ve güvenlik süreçleri açısından kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, alınan bu kararın gidişat üzerindeki potansiyel etkisini açıklarken, "Komisyonun kararı sürecin önünü açar. Sürece katkı sunacak, terörün tasfiyesi hızlanacak" ifadelerini kullandı.

