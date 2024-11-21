Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kırmızı et" talimatı! Uruguay ve Brezilya'dan ithalat yapılacak

AK Parti hükümeti Türk çiftçisini desteklemek yerine yine ithal et adımını attı.

Kırmızı et fiyatlarındaki yaşanan artışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eti ucuzlatacak adımlar atacaklarını söyledi. Erdoğan, Uruguay ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithalatı yapacaklarını açıkladı.

Daha önce de hayvan ithalatı yapılmış ancak et açığı kapatılamamış fiyatlar artmaya devam etmişti. AK Parti yine yerli üretici desteklemek yerine fiyat dengelemek için yabancı ülke üreticilerine kaynak aktarıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, üretimden yana olduklarını söyledi.

Türkiye ekonomisi ne zaman düze çıkacak, vatandaş ne zaman ucuz et yiyecek merakla bekleniyor.