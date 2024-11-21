Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kırmızı et" talimatı! Uruguay ve Brezilya'dan ithalat yapılacak

AK Parti hükümeti et fiyatlarında artışı ithalat yaparak dizginlemeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kırmızı ete ulaşabilmesi için Uruguay’dan ve Brezilya'dan hayvan ithal edeceklerini açıkladı. Bu yöntemle ithal et, Türk üreticisini üretimden koparıyor, vatandaşı ete hasret bırakıyor.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Yayınlanma:

AK Parti hükümeti Türk çiftçisini desteklemek yerine yine ithal et adımını attı.

Kırmızı et fiyatlarındaki yaşanan artışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eti ucuzlatacak adımlar atacaklarını söyledi. Erdoğan, Uruguay ve Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithalatı yapacaklarını açıkladı.

Daha önce de hayvan ithalatı yapılmış ancak et açığı kapatılamamış fiyatlar artmaya devam etmişti. AK Parti yine yerli üretici desteklemek yerine fiyat dengelemek için yabancı ülke üreticilerine kaynak aktarıyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, üretimden yana olduklarını söyledi.

Türkiye ekonomisi ne zaman düze çıkacak, vatandaş ne zaman ucuz et yiyecek merakla bekleniyor.

Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Ulusal Kanal'a konuştu: "2026'da bambaşka bir Side olacak"Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Ulusal Kanal'a konuştu: "2026'da bambaşka bir Side olacak"Yurt
kırmızı et cumhurbaşkanı erdoğan ithalat
Günün Manşetleri
Ankara'nın 2025 yılı bütçesi belirlendi
Perinçek'ten Bakan Tekin'e "İttihat ve Terakki" dersi
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi
İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı
MHP'de sıcak gelişme
Sıcaklıklar 10-15 derece düşecek
AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı
Numan Kurtulmuş'tan Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili açıklama
Ankara'da vatandaşlara kritik uyarı
Çok Okunanlar
İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu İterek çalıştırmayı denediği otomobil az kalsın öldürüyordu
Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi Fenerbahçe Beko, Bologna'yı deplasmanda yendi
İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar İsrail'den Lübnan'a yeni saldırılar
500 maden işçisi kendini madene kapattı 500 maden işçisi kendini madene kapattı