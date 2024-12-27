Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2025 mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında 2025 yılı mesajı vererek, "Güney sınırlarımızda güvenliği sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırmakta kararlıyız" dedi.

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına, mücadelemize omuz vermesine elbette hayır demeyiz. 85 milyonun fertleri arasında iç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşmanın artması zaten doğru da değildir. Saflarımızı mutlaka sıklaştırmalıyız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ilk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası, kusuru, ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bunlar bizim ortak acılarımız ama cenazeler bile kalkmadan, olayın nasıl olduğu bilinmeden ana muhalefet partisi genel başkanı kürsüden talihsiz açıklamalar yapıyor. Çıksın Beşiktaş'ta can veren 29 işçinin hesabını versin. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve Balıkesir'imizi görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylesin.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Balıkesir teşkilatlarımızda vazife yapmış tüm kardeşlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün nöbeti devreden arkadaşlarıma, partim adına teşekkür ederken, Balıkesir'de hizmet bayrağını devralan kardeşlerimize de muvaffakiyetler temenni ediyorum.

Milletimizden aldığımız güçlü destekle tüm sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık. Bürokratik oligarşiden bölücü terör örgütüne, FETÖ'cü alçaklardan uzaktan kumandalı emperyalist aygıtlara kadar nice husumet odağının nefesini kursaklarında bıraktık. Rabbimizin verdiği nimetlere nasıl hamdediyorsak maruz kaldığımız çetin imtihanlara da sabrettik. Kader çizgisi karşısında hiçbir saldırının, kumpasın netice vermediğini hep beraber yaşayarak gördük, görüyoruz.

Bugün yine kimine şükredeceğimizi kimine sabredeceğimiz imtihanların içinden geçiyoruz. Suriye'de 61 yıllık Baas zulmü, kısa sürede zafere ulaşan devrimle sona erdi. Suriye'deki insani kriz süresince ülkemizde misafir ettiğimiz 3.6 milyon ile sınırlarımız ötesinde güvenliklerini sağladığımız ilave 4 milyon kardeşimiz var. Pek çok vicdansız, ahlaksız saldırıya uğradık. Her türlü kışkırtmayı denediler. 14-28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek seçim kazandırmaya çalışan Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik. Milletimiz de ırkçı, faşist nefrete geçit vermedi.

"BAY KEMAL KUSURA BAKMASIN..."

Baba oğul gibiyiz diyenler Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan ne halini hatrını soran var ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak edenler var. Bir köşeye atıldı, unutuldu. Sosyal medyada bize laf yetiştirerek kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın, dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız.

"ELLERİNDEN GELSE ZALİM ESED'E MERSİYE YAKACAKLAR"

Evimizi ve ekmeğimizi paylaştığımız Suriyelilerin varlığını olumsuz propaganda aracı olarak kullananlar bugün onların ülkelerine dönecek olmasından rahatsızlar. Çünkü ellerindeki istismar malzemesi gidecek. Bu malzemeyi kaybedince varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde memleketin safında yer almamıştır. Bugün de bölgedeki gelişmeleri, Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. 61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından Baas rejimi düştü. Yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünden zalim Esed'e mersiye yakacaklar.

Sorsan bağımsızlıkçılar, hürriyetperverler. Peki, düne kadar ABD'den Avrupa'sına kapı kapı dolaşan, ABD'den ekonomist ithal eden siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi? Mutlaka tarih önünde hesap verecekler.

"SAFLARIMIZI MUTLAKA SIKLAŞTIRMALIYIZ"

Son mahalli seçimlerde kimi şehirlerimizde arzu ettiğimiz neticeleri alamasak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle inşallah partimiz ve ittifakımız hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis'te hem de belediyelerde iktidar olmayı sürdürecektir. Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını hep birlikte gidiyoruz. Bu çatı, kalbi bu ülkenin ve milletin iyiliği, güzelliği, huzuru için atan herkesi altında toplayacak genişliktedir. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına, mücadelemize omuz vermesine elbette hayır demeyiz. 85 milyonun fertleri arasında iç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşmanın artması zaten doğru da değildir. Saflarımızı mutlaka sıklaştırmalıyız.

"2025'TE TERÖR SORUNU BİTECEK"

2025'ten itibaren akut sorunlardan kurtularak, güney sınırlarımızda güvenliği sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri de ortadan kaldırmakta, kuzeyimizdeki savaşın sona ermesine katkıda bulunmakta kararlıyız. Muhalefet ise milletimizi umutsuzluk bataklığına sürüklemenin peşinde koşuyor.