Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik MİT açıklaması geldi!

MİT, örgütün lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi etkisiz hale getirdi! DEAŞ terör örgütü lideri olan ve Suriye'de aktif görev alan El Kureyşi öldürüldü. Aylarca yapılan çalışma sonucunda Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı.

DEAŞ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT başarılı üzerine yeni bir açıklama daha yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Nisan'da El Kureyşi'nin MİT tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Bu istihbarat bilgisi doğrulandı. Bu sayede MİT dünya klasmanında bir istihbarat teşkilatı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. DEAŞ terör örgütünün ise büyük bir darbe yediği görülmüş oldu.

MİT TIRLARI KUMPASINA EN BÜYÜK CEVAP!

MİT tırları operasyonu üzerinden dünya kamuoyuna DEAŞ'a Türkiye'nin destek verdiğine yönelik dezenformasyon haberlerine ise bir kez daha darbe vurulduğu görüldü.