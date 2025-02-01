Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Son 22 yılda Manisa'ya 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adalette 3,5 milyar lira, eğitimde 31 milyar lira, gençlik ve sporda 8,5 milyar lira, sosyal yardımlarda 74 milyar lira, sağlıkta 18 milyar lira, çevre ve şehircilikte 85 milyar lira, ulaştırmada 110 milyar lira, tarım ve ormanda, tarımsal hibe destekleri dahil 70 milyar lira, sanayi ve teknolojide verdiğimiz teşviklerle birlikte 13 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 129 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 17 milyar lira yatırım yaptık.

Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük, öğrenci sayısını artırdık. İki stadyum dahil farklı branşlarda toplam 187 spor tesisini şehrimize kazandırdık. Toplam 2 bin 485 yataklı 29 hastane ve ek binalar dahil 80 sağlık tesisi inşa ettik. 400 yataklı Salihli Devlet Hastanemizin inşaatını yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacağız. TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar toplam 11 bin 249 konut projesini hayata geçirdik. Bunlardan 9 bin 958 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1291 konutun yapımına devam ediyoruz. Manisa'da 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan altısını hizmete aldık. Ulu Cami ve Çevresi Millet Bahçesi'nin ise yapımı sürüyor."

"MANİSA'YI DA HIZLI TREN İLE TANIŞTIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da 81 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 628 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol alanının ise 72 kilometreden 586 kilometreye yükselttiklerini böylece yolları daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini vurguladı.

Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası ulaşım süresinin 15 dakikaya düştüğünü hatırlatan Erdoğan, "İzmir - Manisa Yolu'nu, Manisa Çevre Yolu'nu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Yolu ile Manisa-Akhisar-Balıkesir Yolu'nu ve Akhisar-Soma-Bergama Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Akhisar ayrım, Gördes, Demirci Yolu, Manisa Otogarı Köprülü Kavşağı gibi 13 ayrı karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demiryollarında ise Manisa il sınırlarındaki mevcut 349 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamının yenilendiğini, bakımının yapıldığını söyledi.

Bandırma, Balıkesir, Manisa ve Manisa-Akhisar-Çalıköy arasındaki demiryolu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Akhisar'a yeni bir gar binası inşa etik. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Yapımına süratle devam ettiğimiz hattı inşallah 2027 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı bittiğinde Ankara-İzmir Demir Yolu 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya inecek." bilgisini paylaştı.

Manisa'ya 34 baraj, 78 sulama tesisi, 77 taşkın koruma tesisi, 13 gölet gibi yatırımlardan oluşan toplam 224 tesis inşa ettiklerini belirten Erdoğan, inşaat plan proje aşamasında olan 29 baraj ile gölet, 33 sulama tesisi, 6 taşkın koruma tesisi, 3 içme suyu ve atık su tesisiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimize 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 35 araştırma geliştirme merkeziyle 7 tasarım merkezi kurduk. Verdiğimiz teşviklerle tamamlanan 1386 özel sektör projesinde 194 milyar lira yatırım gerçekleşti. Ayrıca 58 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Dört bir yanını doğal gaz ile buluşturduğumuz Manisa'mızın Köprübaşı ilçesine bu yıl içinde doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları katlayarak arttıracağız." dedi.