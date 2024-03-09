Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Bakanlığına yeni atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı. Özdemir'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeni bir atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) yeni bir ismi atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alındı. Veysel Uyar'ın yerine Erbil Özdemir atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı