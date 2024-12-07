Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Sude İnak Sude İnak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da, imkana da biz sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimizi de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır. Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz

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