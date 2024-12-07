Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

6 Şubat depremlerinden sonra 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da, imkana da biz sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimizi de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız.

Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz, komşumuz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura ve barış ortamına kavuşmasıdır. Hatay'ın esenliğine nasıl önem veriyorsak Hama'nın, Humus'un, Şam'ın, Rakka'nın, Aynularab'ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz