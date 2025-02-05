Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli konuşmalara imza attı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"81 ilimizin tamamındaki yol ve dava arkadaşlarıma selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. 23.5 yıldır zorlu, çetin ama şerefli bir yolda sabırla ilerliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin 7 bölgesine, 81 iline, 85 milyon vatandaşımıza hizmet ettik ve milletimizin gönlünü kazandık. Kadın kardeşlerimize ise çok teşekkür ediyorum."

Kongre Süreci ve Yenilenme Vurgusu:

"12 Ekim'de başladığımız kongre sürecini bir bayrak yarışı olarak yürütüyoruz. Muhalefet, kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken, biz kadrolarımızı güçlendiriyor, yenileniyor ve tazeleniyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşur; sadece teşkilat mensuplarımız değil, gönüller bir araya gelir."

"Bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bir bütün olarak mücadele veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değil, uzun ve yorucu bir maratonun koşucularıyız. Enerjimizi, sabrımızı kaybetmeden, Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

"EY ÖZGÜR BEY, BİZ BURAYA DURUP DURURKEN GELMEDİK"

Rakamlar çabalarımızın meyve verdiğini ispat etmektedir. 2002'de üniversitede kız öğrenci oranı yüzde 13 iken bugün yüzde 53'ün üzerine çıktı. Ey Özgür Bey, biz buraya durup dururken gelmedik ya, biz buraya yüreğimizi koyup geldik. Kimin yasaklarla kadınları eve hapsettiği ortaya çıkmış oldu. TBMM'de, yerel yönetimlerde, iş dünyasında kadınların güçlü şekilde temsil edilmesini biz sağladık.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR"

İş gücüne katılım oranı yüzde 27.9'dan yüzde 37'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25.3 iken şimdi yüzde 33'e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil, siyasette de büyük atılımlar geçti. Meclis'teki oranı yüzde 4.1'den yüzde 20'ye biz taşıdık Özgür Bey. Kadına yönelik şiddetle mücadele taviz vermediğimiz bir başka alandı. Bizi bu konuda haksızca eleştirenlerin bilmediği husus şudur. 2005'e kadar kadına yönelik şiddet mevzuatımızda suç olarak tanımlı bile değildi. Unutmayın, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. 2012'de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Kanun'la kadınların korunmasını temin ettik.

"DEVRİ SABIK PEŞİNDE KOŞANLARA EYVALLAH ETMEYİZ"

Son seçimde muhalefet geçen bazı mahalli idarelerden şikayetler alıyoruz. Kimi belediyelerde 28 Şubat'tan hatırladığımız ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor. Hayat tarzı ve hassasiyetlere gerekli saygı maalesef gösterilmiyor. Hedef yine kadınlar konuyor. Buram buram rövanşizm kokan marjinal bir siyasetin muhalefet eliyle yerel yönetimler üzerinden hortlatılmaya çalışılması ülkemiz demokrasisi adına utançtır. Kadınlarımızın haklarının 3-5 faşist tarafından gasp edilmesine izin vermeyiz. Devri sabık peşinde koşanlara eyvallah etmeyiz.

"DÜN DÜNDE KALMIŞTIR"

Birileri hala kabullenmekte zorlansa da dün dünde kalmıştır. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları, eski Türkiye'de kalmıştır. Azgın azınlığın çığırtkanlıkla, sessiz çoğunluğu sindirdiği günler artık geride kalmıştır. Tetikçi kalemlerin millete ve sivil siyasete ayar verdiği günler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır. Türkiye'nin tapusu Türk milletinin üzerindedir. Bu vatanın, devletin, belediyelerin yegane sahibi, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, muhafazakarı, seküleri ile 85 milyonun tamamıdır. Biz iktidar ve ittifak olarak yasakçı, baskıcı, kibirli zihniyetle mücadelemizi, demokrasi ve hukuk zemininde sürdüreceğiz.

"SURİYE İLE ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Türkiye dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi, yaptığımız stratejik hamlelerle anahtar konuma gelmeye başladı. Zengin birikimle ülkemizi özlemini duyduğu güç ve ağırlığa hızla kavuşturuyoruz. Dün önemli bir misafiri ağırladık. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlikten yeniden inşaya, ticaretten ulaştırmaya birçok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek önemli kararlar aldık. Bu akşam Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bir Asya seyahatine çıkacağız. Telefon görüşmelerimiz, kabullerimiz, temaslarımız olacak.

"A ŞEHRİNİN BELEDİYE BAŞKANI B ŞEHRİNİN BELEDİYE BAŞKANINA KART GÖSTERİYOR"

Türkiye Yüzyılı ülkümüzün inşası için çok yoğun bir gündemle yurt içinde ve yurt dışında canla başla çalışıyoruz ve çalışacağız. Muhalefetin nelerle uğraştığına ise inanın artık bakmak bile istemiyoruz. Bölgemizde olup bitenlerden dahi haberleri yok. Küresel krizleri, hadiseleri zaten takip etmiyorlar. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle bir kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartı bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Kartları birbirine gösteriyorlarmış. A şehrinin belediye başkanı, b şehrinin belediye başkanına, eski genel başkan yeni genel başkana, birbirlerine sürekli kart gösteriyor.

Elinde askerin kanı olan sol örgütlerin sloganları ile kendilerini avutuyorlar. Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi marjinal sol yapıların maskotu haline getirdiler. 23 Nisan müsameresi gibi Meclis kürsüsünden slogan atıyorlar. Kart devrimciler misali, birbirleriyle sloganla buluşuyorlar. Ortalıkta ne kadar başıboş gezen, küfürbaz, tembel varsa hepsini kendisine çekiyor. Muhatap alıp cevap versek bize yazık, cevap vermesek millete ve memlekete yazık.