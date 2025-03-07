Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen AB'nin Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrim İçi Toplantısı'na video konferansla katıldı. Toplantıda yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna savaşında adil, kalıcı ve onurlu bir barış için her iki tarafın da masada olacağı sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekti. Erdoğan, ateşkesin bir an önce sağlanması ve güven arttırıcı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın yeniden inşası için Avrupa Barış Aracı gibi mekanizmalara dahil olmalarının önemini vurgulayan Erdoğan, Avrupa güvenliğiyle ilgili tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının ortak menfaatlerine olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde stratejik bir bakış açısıyla hareket etmenin her iki tarafın yararına olacağına dikkat çekerek, AB'nin de bu doğrultuda daha vizyoner bir tutum benimsemesini ve üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'daki müzakere sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da dile getirdi.