Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "453 bin konut hedefi"

Deprem bölgesinde devam eden çalışmalara değinen Erdoğan, "Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız" dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ACISINI İLK GÜNKÜ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Depremin ikinci yılında depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, "Yüreğimizde büyük yaralar açan 6 Şubat depremlerinin 2. yılında siz kardeşlerimizle bir aradayız. 53 bin 737 vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Erdoğan, "6 Şubat sarsıntıları, 85 milyon olarak hepimizi derinden etkiledi. 14,5 milyon vatandaşımızın etkilendiği, birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda yaşanan bu felaket, ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak ise 150 milyar dolarlık maliyet yükledi" dedi.

"DEVLET NEREDE DİYENLERE, BURADA DİYEREK CEVABIMIZI VERDİK"

Deprem bölgesinde kalıcı konutların hızla inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. 24 Ocak'ta 201'inci yuvamızın anahtarlarını Malatya'da hak sahiplerine teslim ettik. Son iki yılda bölgeye 2,6 trilyon liralık yatırım yaptık. 2025 bütçesinde ise 584 milyar lira kaynak tahsis ettik. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Konutlar ve altyapı: Yılbaşına kadar 453 bin konut tamamlanacak. Deprem bölgesinde toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenileniyor.

Eğitim: 524 okul ve 7 bin 500 derslik tamamlandı. 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik daha yapılacak.

Sağlık: Sağlık Bakanlığı, 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. 92 sağlık tesisinin inşası sürüyor.

Havayolu: Hatay'a geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni bir pist kazandırılıyor.

Sanayi ve ekonomi: Depremden etkilenen 11 ilde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 755 milyon lira kaynak sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisini de eleştirerek, "Seçim öncesinde bedava ev sözü verenler şimdi ortada yok" ifadelerini kullandı.