Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Boğaz’da viskiyle devrimcilik yapanlar kaybedecek"

Erdoğan, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geçmişten bugüne yaşadığı tarihi kırılmaları hatırlattı, zorluklara rağmen her defasında yeniden ayağa kalktığını vurguladı:

“Biz öyle sıradan bir devlet, millet değiliz. Tarih sahnesinde yüz yıllardır var olan bir milletiz. Haçlılar, Moğollar, işgaller, savaşlar… Ne yaşarsak yaşayalım, her seferinde küllerimizden yeniden doğduk.”

"Artık yönlendiren bir Türkiye var"

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin artık sadece olayları izleyen değil, yönlendiren bir ülke olduğunu belirtti. Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Erdoğan, “Barış ve huzur için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Artık tribünde seyreden değil, masada söz sahibi olan bir Türkiye var” dedi.

Konuşmasında terörle mücadeleye de geniş yer ayıran Erdoğan, bazı çevreleri eleştirdi:

“Yıllarca terör örgütünü eleştirmeyenler, bir anda örgütün kanlı geçmişini hatırlamaya başladı. Boğaz’da viskisini yudumlayıp devrimcilik oynayanlar, terörden güç devşirmeye çalıştı. Türkiye artık bu musibetten kati olarak kurtulmak istiyor.”

“Gençleri sokağa itenler, onların arkasına saklanarak yolsuzluklarını gizlemeye çalışanlar kaybedecek.”

"Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı: Terörsüz bir ülke"

Cumhurbaşkanı, son 23 yılda yapılan yatırımları hatırlattı, savunma sanayinden eğitime birçok alandaki gelişmeleri sıraladı. Asıl büyük eserin gençlere bırakılacak güçlü ve huzurlu bir Türkiye olduğunu söyledi:

“23 yılda yollar, köprüler, barajlar, okullar inşa ettik. Şimdi en büyük eserimizi yapıyoruz: Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye.”

"Kaderi de, kederi de birlikte paylaşalım"

Toplumsal birlik vurgusu yapan Erdoğan, gençlere şu çağrıda bulundu:

“Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle... Kaderi de, kederi de birlikte göğüsleyelim. Sevincimizi de hüznümüzü de birlikte paylaşalım. Hep birlikte geleceğe yürüyelim.”