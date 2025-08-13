Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Yarın partimize önemli katılımlar olacak!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Strateji ve İstişare Kampı’nın kapanış programında gençlere seslendi. “Saflarımızı daha da güçlendiriyoruz. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz” diyen Erdoğan, yarın partiye yeni katılımlar olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programında konuştu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri selamlayan Erdoğan, gençlik kollarının dinamizmine ve teşkilatın büyüklüğüne dikkat çekti.

“Uç beyleri olarak gördüğüm siz genç arkadaşlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyen Erdoğan, istişare kültürünün parti içinde her kademede yaşatıldığını vurguladı.

"YARIN PARTİYE KATILIMLAR OLACAK!"

Cumhurbaşkanı, AK Parti Gençlik Kolları’nın 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan genç seçmenlerin yarısından fazlasının desteğini aldığını hatırlatarak, “Sadece 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye katıldı. 1 milyon üyeyle dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biriyiz” dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Saflarımızı daha da güçlendiriyoruz. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Milletimizin istikbalini omuzlarınızda taşıdığınızı aklınızdan çıkarmayın. Yarın da partimize katılımlar olacak. Bu katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.”

Gençleri “sıradan bir kadro” olarak görmediklerini belirten Erdoğan, “Siz çıkarların değil, ortak davanın etrafında kenetlenmiş birersiniz. Bizim gençliğimiz Kızılelma’nın peşindeki gençliktir” dedi.

Tarihte büyük devrimlerin gençler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında İstanbul’u fethettiğini anımsattı ve “Bu salondaki gençler, ecdadın meydanları inleten torunlarıdır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.