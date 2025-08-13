Gazze’de insani felaket: 106’sı çocuk 235 kişi açlıktan öldü

Gazze Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölenlerin sayısının 106’sı çocuk olmak üzere 235’e yükseldiğini duyurdu. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail’in “açlığı silah olarak” kullandığını vurguluyor.

İsrail’in saldırıları ve insani yardım girişlerini engelleyen ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde açlık can almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, son 24 saatte üçü çocuk 8 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Burş, açlıktan ölenlerin sayısının 106’sı çocuk olmak üzere toplam 235’e ulaştığını kaydetti. Gazze’de su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunmadığını belirten Burş, durumun tam anlamıyla bir insani felakete dönüştüğünü ifade etti.

Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu savaş aracı” olarak kullandığını dile getiriyor. Sivil altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği, Gazze’nin yüzde 88’inin yıkıldığı ve halkın sürgün emirleriyle sürekli yer değiştirmek zorunda bırakıldığı vurgulanıyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze’de, İsrail saldırıları ve zorunlu göç kararlarıyla yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaştı. Birçok kişi defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı.