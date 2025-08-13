DEM Parti’den TBMM Komisyonuna kapsamlı dernek listesi

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmaları kapsamında siyasi partilerin görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda komisyona davet edilen DEM Parti, sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Parti, ayrıca komisyona davet edilmesi gerektiğini düşündüğü dernek, vakıf ve isimlerden oluşan kapsamlı bir liste sundu:

(Not: Gruplandırmalar DEM Parti’ye aittir.)

1. Hukuk Kurumları

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Asrın Hukuk Bürosu, Türkiye Barolar Birliği, Bölge Baroları Heyeti, İstanbul Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği.

2. Hak Örgütleri

İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Barış İçin Toplumsal Girişim, Barış Vakfı, Çocuk Hakları Savunucuları Ağı, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, Rengarenk Umutlar Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Tahir Elçi Vakfı, Toplumsal Bellek Platformu, KHK’lı Platformları Birliği, Barış Akademisyenleri, Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Engelliler Federasyonu, Eskişehir Engelli Dayanışma Ağı, Göç İzleme Derneği, Demokrasi İçin Birlik, Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu, İklim Adaleti Koalisyonu, Mezopotamya Ekoloji Hareketi.

3. Hakikat ve Adalet Temelli Örgütlenmeler

MEBYA-DER, TUHAD-FED, Barış Anneleri İnisiyatifi, Cumartesi Anneleri, Suruç Aileleri, Roboski Aileleri, Gezi Aileleri, 10 Ekim Barış Derneği, Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi.

4. Kadın Örgütleri

TJA, Rosa Kadın Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı Türkiye Grubu, EŞİK, Kadının İnsan Hakları Derneği, Kadın Zamanı Derneği, Mimoza Kadın Derneği, Star Kadın Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı, CEİD, BİRARADA, DAKAHDER.

5. Kürt Dili ve Kültürü Temelli Örgütlenmeler

İstanbul Kürt Enstitüsü, Mezopotamya Vakfı, MED-DER, ANKA Dil ve Sanat Eğitim Kooperatifi, ARÎ-DER, KURDÎGEH.

6. Halklar ve İnançlar Temelli Örgütlenmeler

DAD, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, KAFFED, Roman Hafıza Çalışmaları Derneği, Hrant Dink Vakfı, SÜDEF, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, AABK, Demokratik İslam Kongresi.

7. Meslek Örgütleri ve Sendikalar

Türk Tabipleri Birliği, KESK, DİSK, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği.

8. Akademisyenler, Uzmanlar ve Kanaat Önderleri

Gültan Kışanak, Veysi Aktaş, Prof. Dr. Levent Köker, Prof. Dr. Sevtap Yokuş, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Prof. Dr. Yakın Ertürk, Prof. Dr. Hamit Bozarslan, Dr. Elçin Aktoprak, Yüksel Genç, Zana Farqini, Sami Tan, Deniz Gündüz, Remziye Alpaslan, İzzet Akyol, Prof. Dr. Evren Balta, Prof. Dr. Mesut Yeğen, Prof. Dr. Başak Çalı, Doç. Dr. Barış Ünlü, Pakrat Estukyan, Prof. Dr. Murat Sevinç, Prof. Dr. Türkan Yalçın, Prof. Dr. Nilgün Toker, Prof. Dr. Bülent Bilmez, Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Doğu Ergil, Prof. Dr. Şükrü Aslan, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Dr. Kerem Altıparmak, Dr. Hülya Dinçer, Dr. Kıvılcım Turanlı, Dr. Özgür Sevgi Göral, Dr. Pınar Ecevitoğlu, Av. Eren Keskin, Av. Reyhan Yalçındağ, Av. Emel Ataktürk Sevimli, Hülya Osmanağaoğlu, Yıldız Tar, Akın Birdal, Rıza Türmen, Murat Çelikkan, Feray Salman, Nisan Alıcı, Fatma Bostan Ünsal, Osman İşçi, Dr. Fırat Keser, Rakel Dink, Gülten Kaya, Emine Çağırga, Ayşe Bülbül, Cihan Sincar, Şükran Aydın, Dicle Anter, Mehmet İnan, Fehime Poyraz, Hüseyin Aykol.

VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

DEM Parti'nin yaptığı listenin ardından Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıklama yaptı:

"DEM Parti’den Komisyona “ZARARLI CEMİYETLER” listesi!

Dem Parti, ne kadar bölücü, kimlikçi, mezhepçi, LGBT’ci, ayrılıkçı, Batı fonlu-güdümlü örgüt varsa, Komisyona davet edilmesini istiyor. Böyle mi devletle ve toplumla bütünleşme sürecine katkı koyacaksınız? Böyle mi silah bırakma ve fesih süreci başarıya ulaşacak?

Bu örgütler komisyonda bölünme, cinsiyetsizlik ve mezhepçilik dışında ne anlatacak? Birkaç kurum dışında neredeyse tamamı bölücülüğü ve ayrılıkçılığı besleyen örgütler. PKK feshedildi ancak ayrılıkçılık ve ayrılıkçı örgütlenme niyeti sürüyor.

DEM Parti'nin kimlik temelli örgütlenme çizgisi sürüyor. Sahte sol ve milli devlet karşıtı unsurlarla beraberlik sürüyor. Komisyon bu örgütleri davet ederse, havanda su dövmenin ötesinde, süreci zehirlemeye hizmet eder."