Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Esad çağrısı!

Ankara-Şam arasındaki normalleşme süreci Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde. BRICS Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, normalleşme sürecini Rusya lideri Vladimir Putin'le görüştüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüş durumda ve her geçen gün maalesef bu çember daralıyor. Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Rusya’nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu. Sayın Putin ile tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı, beklentimizi konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD/YPG özellikle terk edilmeye, yalnız bırakılmaya mahkumdur. Amerika’nın bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail’in güvenliği için kullandığı artık bilinen bir gerçek." dedi.

ERDOĞAN'DAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS yolcuğunun dönüşünde SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı da ziyaret etti. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu tarz alçaklıklarla bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Hava kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır." dedi.

Konuşmalarında sık sık iç cephe vurgusu yapan Erdoğan, "Tuzağa düşmeyeceğiz" dedi. Erdoğan, "Ortada hiçbir sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdoğan'ın uçakta ve fuardaki açıklamalarında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Abdullah Öcalanlı açılım tartışmalarına girmemesi dikkat çekti.