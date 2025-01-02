Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.
Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib‘in milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin, başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi üç aylar ile Leyle-i Regaib’in milletimiz ve İslam âlemi için hayırlı olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 2, 2025
Bu mübarek gecenin başta Filistinli kardeşlerimizin acılarının dinmesine vesile olmasını, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/Kh3xhK0FTt
Kaynak: Anadolu Ajansı