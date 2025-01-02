SON DAKİKA! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, Muğla'daki tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilmişti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya'da, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanmış ve ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

SON DAKİKA! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti - Resim : 1

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, doktorları ve ailesinin isteği üzerine, 16 Aralık'ta askeri uçakla Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş ve Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce sinüs ameliyatı olmuştu.

Ferdi Tayfur'un, aynı hastanede yaşama gözlerini yumduğu belirtildi.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!Yurt
ferdi tayfur son dakika
Günün Manşetleri
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Özel'den DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüştü
HTŞ'den PKK/YPG bölgesine ilaç ve aşı
Gazze'deki can kaybı 45 bini aştı
MSB'den kritik Suriye mesajı
2024'te 3.070 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Parti heyeti, Bahçeli ile görüşecek
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Çok Okunanlar
5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu! 5 Ocak pazar günü kar yağacak 16 şehir belli oldu!
2024’te çalışanların lezzet haritası: Fast food ve kebap zirvede 2024’te çalışanların lezzet haritası: Fast food ve kebap zirvede
Dünya genelinde ev sahipliği oranları nasıl? Türkiye'nin durumu ne? Dünya genelinde ev sahipliği oranları nasıl? Türkiye'nin durumu ne?
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 2 Ocak elektrik kesintileri
Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi