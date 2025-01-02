SON DAKİKA! Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Antalya'da, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanmış ve ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, doktorları ve ailesinin isteği üzerine, 16 Aralık'ta askeri uçakla Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş ve Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce sinüs ameliyatı olmuştu.

Ferdi Tayfur'un, aynı hastanede yaşama gözlerini yumduğu belirtildi.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.