Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirdi. Erdoğan imzalı kararlar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bazı bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararlar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.

Söz konusu Bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Güllü atandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin'in atanması uygun görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Onur Sarı'nın ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı.

Ayrıca 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün ataması yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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