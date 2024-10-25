Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirdi. Son dakika büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de de yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni büyükelçi atamaları yapıldı. Söz konusu atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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